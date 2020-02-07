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FETÖ'nün "gaybubet evleri"ne operasyon: 5 gözaltı

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY’nin "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda 3’ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'nin "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin gizlenmek için kullandığı ‘gaybubet' evlerinden hareketle 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, Karabük mahkemesince aranan Yüksel A., Kadirli mahkemesince aranan Saliha Ç., Bursa mahkemesince aranan Ahmet B., Konya mahkemesince aranan sağlık çalışanı iken ihraç edildiği öğrenilen Rukiye B. ve Bingöl mahkemesince aranan öğretmen iken ihraç olduğu öğrenilen Muhammet S. gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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