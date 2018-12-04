FETÖ'nün kilit isimlerine operasyon: 11 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri astsubay 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, değişik illerden terör örgütü üyesi olmaktan aranan M.Ö., F.K., F.P., A.S., D.K., N.K., Ü.K., F.K., A.T., M.G. ve M.Ç. isimli 11 kişiyi bağlantılı adresler ve gaybubet evlerinde yakaladı. Gözaltına alınan şahısların tamamının örgütün şifreli kripto haberleşme ağı olan ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Arama yapılan adreslerde çok sayıda dijital veriye el konuldu. 1'i astsubay, biri Pazarcık ve Göksun ilçelerinin sözde imamı, 3'ü kadın 11 kişi terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin İstanbul, Hatay, Antalya ve İzmir'de aranan FETÖ'nün kilit isimleri oldukları öğrenildi.