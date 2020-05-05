Filografi sabrı öğretiyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan filografi ustası Kadir Çiçek, birbirinden farklı motiflerle 4 yılda 400 tablo tasarladı.

Filografi sanatının tamamen el işçiliğine bağlı olduğunu söyleyen Çiçek, "Ülkemizin içinde bulunduğu pandemi durumdan dolayı bizler de evde kalarak bu süreci değerlendirerek üretime dönük çalışmalar yapıyoruz. Filografi sanatı tamamen el işçiliğine bağlı ve yapım aşamasında makine kesinlikle kullanılmıyor. Bu süreçte ise 'evde kal' çağrısına uyarak takım logoları, hat eserleri, şirket logoları ve kişiye özel kaligrafi yazıları ve en önemlisi ise ay yıldızlı bayrak çalışmalarına daha çok ağırlık verdim. Evde kalarak çalışmalarıma hız kesmeden devam ediyorum" dedi.