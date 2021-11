Filtresiz santralin bacalarından kül yağmasına tepki

Kahramanmaraş Afşin ilçesinde Çelikler Holding'in baca gazı arıtma sistemi (FCD) olmadan işlettiği Afşin Elbistan A Termik Santralinin bacalarından bölgeye kül yağması tepkilere neden oluyor.

Konuyla ilgili AK Parti Elbistan ve Afşin ilçe başkanları tarafından ortak bir açıklama yapıldı. Çoğulhan Mahallesi'nde ortak açıklamada ilk konuşmayı yapan isim AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş oldu. Başkan Tıraş, filtre sistemi olmayan termik santrallere bir süre tanındığını hatırlatarak başladığı sözlerini, “Malumunuz olduğu üzere santrallerle ilgili hükümetimiz bir karar almıştı. Termik santraller başta olmak üzere filtrelemesi düzgün olmayan tesislere baca ve filtrelerini yapmaları için belirli bir süre verilmişti. Verilen bu süre sona ermiş olup Afşin-Elbistan Termik Santralinin gerekli hassasiyeti gösterip ilgili yatırımları hızla tamamlamasını, bacı gazı arıtma ve kül filtreleme sistemini tamamlayarak çevre kirliliğini acilen bitirmesini ihtar ediyoruz” şeklinde sürdürdü.

Elbistan ağzı ile santrali işleten firmaya seslenen ve ‘Galan yeter' diyen Başkan Tıraş, “Ya filtrelemeyi düzgün bir şekilde yaparlar ya da yapacak başka şirket bulunur. Bu firma vazgeçilmez değildir” hatırlatmasında bulundu.

Firmanın bir an önce filtre sistemini tamamlamasını isteyen Başkan Tıraş, istihdam sağlasa da vatandaşların sağlığının her şeyin üstünde olduğunun altını çizdi.

Başkan Tıraş, şunları söyledi:

“Hemşerilerimizin tozlu havayı solumasına, çevrenin kirlenmesine gönlümüz asla razı gelmez. Hemşerilerimizin sağlığı, çevremizin korunması tüm ekonomik kazanımların önündedir. İlgili şirket istihdam da sağlıyor olabilir ama vatandaşımızın sağlığı her şeyin önündedir. Kendilerine verilen süreyi suiistimal etmemelerini hatırlatıyoruz. Galan yeter diyoruz! Allah'tan korksunlar bu kadar da olmaz. Bu hususta AK Parti teşkilatları olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. İstihdamın ve üretimin arkasına saklanarak çevre kirliliği yapılmasına, kendilerine iyi niyetle verilen süreyi suiistimal etmelerine asla müsaade etmeyiz. Hemen her konuda olduğu gibi her zaman aziz milletimizin yanında yer almaya, devleti yaşatmanın insanı yaşatmaktan geçtiğine inanarak yola devam edeceğiz.”

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi de, “Bu mücadelelerde biz teşkilatlar olarak her zaman halkımızın yanında yer aldık. Eleştirenler olabilir ama bizim gayemiz her zaman insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığı ile hareket eder. Biz, vatandaşımızın yanında yer alacağız. Hiçbir zaman da firmanın yanında yer almayacağız. Firmalar gelip geçici; esas olan halkımızdır. Bu çevre kirliliği ve kül ile ilgili hükümetimiz 6 ay durdurulması kararını aldı. Ancak burada 5 bine yakın kişi istihdam ediliyor. Onların da baskısı ile biz burada tekrar devamına karar verilmişti. Ancak firma ile görüştüğümüzde kısa süre içerisinde buradaki filtre sisteminin biteceğini söylüyorlar. Esas amacımız da firmayı sıkıştırmak; firmanın bir an önce filtre sistemini faaliyete geçirmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu ise, bölgenin Türkiye'nin dördüncü büyük ovası ve enerji havzası olduğunu anımsatarak, “Bunun ikisinin aynı yürütülebilirliği mümkünse sağlanması lazım. Zehirsiz enerji ve zehirsiz gıda istiyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar da filtre takılana kadar santralin faaliyetlerine ara verilmesini istediler. Vatandaşlar, “Biz öleceğiz. Yıllardır bunun mücadelesini verdik. Hem toz hem de duman yiyoruz. İşçiler de dışarıdan geliyor” ifadeleri ile tepkilerini dile getirdiler.

Açıklamanın ardından mahallenin içini dolaşan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş oldu. Başkan Tıraş, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi ve Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu ile katılımcılar, külle kaplanmış parkta ve çevredeki evlerde incelemelerde bulundular.