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Firari atlar kamerada

Kahramanmaraş’ta sahibinin güneşlenmesi için dışarı çıkardığı ve bir süre sonra firar eden atlar, şehir polis kameralarınca görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta sahibinin güneşlenmesi için dışarı çıkardığı ve bir süre sonra firar eden atlar, şehir polis kameralarınca görüntülendi.


Kahramanmaraş Atlı Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhsin Kılıçsallayan'nın safkan Arap cinsi atlarını güneşlenmeleri için dışarı çıkarmış ve elinden kaçırmıştı. Vatandaşların ve sürücülerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerinin, atları kontrol altına alma çabası şehir polis kameralarınca anbean görüntülendi.

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