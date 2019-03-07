İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırtınanın devirdiği ağaç otomobilin üzerine düştü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.


Pazarcık ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, Öğretmen Evi önünde park halinde bulunan aracın üzerine ağaç devrildi. Sahibinin başında olmadığı aracın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Çağrılan itfaiye ekipleri motorlu testere yardımıyla ağacın kopan parçalarını aracın üstünden kaldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken meteoroloji şiddetli rüzgarın cumartesi gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.