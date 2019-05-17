Forkliftin altına kalan işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde özel firma tarafından işletilen kömür sahasında forkliftin devrilmesi sonucunda yaşanan iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin işlettiği kömür sahasında meydana gelen olayda çalışmada kullanılan forklift, sondaj ekibinde yer alan 25 yaşındaki Mustafa Aydoğan isimli işçinin üzerine devrildi. İş makinesinin altına sıkışan işçinin yardımına ilk olarak mesai arkadaşları koştu. İş makinesinin altından çıkarıldıktan sonra firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydoğan'ın her iki ayağında da kırıklar meydana geldiği öğrenildi.

Aydoğan'ın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.