Foseptik çukuru kuzenlerin mezarı oldu

Kahramanmaraş'ta inşaat alanı çevresinde oyun oynayan iki kuzen, yağmur sularının doldurduğu foseptik çukurunda boğularak hayatını kaybetti.

Onikişubat İlçesine bağlı Döngele Mahallesinde Yıldız Obası'nda yaşayan Musa Cantürk (12) ile Ahmet Dağ (11) isimli kuzenlerden haber alamayan yakınları çevrede aramaya başladı. Evlerin çevresinde ve mahallede arama yapan çocukların amcaları, inşaat alanı yanında bulunan ve içi yağmur sularıyla dolu foseptik çukurunda ceket fark etti. Ceketi çektiklerinde yeğenini gören amcası durumu yakınlarına bildirdi. Diğer çocuğun da suda olduğu düşüncesiyle çukura atlayan amca, diğer çocuğun da cansız bedeniyle karşılaştı.

Çukura düşen çocuklardan Ahmet Dağ olay yerinde hayatını kaybederken, Musa Cantürk sevk edildiği hastane yolunda hayatını kaybetti.

Olayın görgü tanıklarından Ayhan Acıyer, şunları söyledi: “Gölde bir kalabalık olduğunu söylediler. Buradaki çukura geldik amcası ile birlikte. Suyun üzerinde ceket gibi bir şey gördük. Amcası çektiğinde yeğeni olduğunu gördü. Kenara aldık hemen hastaneye götürüldü. Diğer çocuğu da amcası dibe daldı, çıkardı. Orada ne yaptıklarını bilmiyorum. Oyun oynuyorlardır. Çocuklar birbirlerine akrabalar, kuzenler.”

İki kuzenin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.