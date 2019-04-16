İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Foseptik çukuruna düşen 2 çocuk öldü

Kahramanmaraş’ta inşaat alanı çevresinde oynarken foseptik çukuruna düşen 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta inşaat alanı çevresinde oynarken foseptik çukuruna düşen 2 çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi'nde inşaat alanına giren 12 yaşındaki Musa Cantürk ile 11 yaşındaki Ahmet Dağ, içi sudu dolu foseptik çukuruna düştü. Çukura düşen çocuklardan Ahmet Dağ olay yerinde hayatını kaybederken, Musa Cantürk sevk edildiği hastane yolunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.