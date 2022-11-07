İhlas Haber Ajansı

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Fotoğraf tutkunları sonbaharın en iyi karesini yakalamak için kamera arkasına geçti

Binboğa Fotoğraf Yolcuları Topluluğu (BİNFOT) üyeleri, düzenledikleri ’Güz Fotoğraf’ gezisiyle en iyi kareyi yakalamak için objektiflerin arkasına geçti.

Binboğa Fotoğraf Yolcuları Topluluğu (BİNFOT) üyeleri, düzenledikleri 'Güz Fotoğraf' gezisiyle en iyi kareyi yakalamak için objektiflerin arkasına geçti.


Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde faaliyet gösteren Binboğa Fotoğraf Yolcuları Topluluğu, üyeleri için 'Güz Fotoğraf' gezisi düzenledi. Geziye katılan 18 BİNFOT üyesi, eğitmenler eşliğinde Afşin'e bağlı Deveboynu, Kargabük, Kitiz, Yeşildere mahalleleri ile Göksun'a bağlı Fındık ve Saraycık mahallelerinde en güzel sonbahar fotoğrafını çekmeye çalıştı. Doğanın sunduğu güzel manzara eşliğinde stresten uzaklaştıklarını belirten BİNFOT sözcüsü Selçuk Kösebalaban, sonbaharın güzelliklerini yaşamanın keyif verdiğini söyledi. Afşin'in coğrafyasının eşsiz güzellikler barındırdığını ifade eden Kösebalaban, fotoğraflarla bunu daha çok insana ulaştırmak istediklerini söyledi.

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