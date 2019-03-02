Fren yerine gaza basınca direğe çarptı: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün fren yerine gaz pedalına bastığı iddia edilen otomobil direğe çarptı, kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Mevlana Mahallesi'nde 35'inci sokakta meydana geldi. N.U. idaresindeki 46 HJ 087 plakalı otomobil, seyir halindeyken iddiaya göre sürücüsü yokuş aşağı fren yerine gaz pedalına bastı. Hızla giden otomobil yolun karşısında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Kazada, sürücü N.U. ile otomobilde bulunan A.U, A.U, A.U, N.G, D.G, A.G. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Kazayı gören İsa Candağ isimli bir vatandaş ise, “Otomobili süren hanımefendi fren yerine gaza basınca elektrik direğine çarpıyor. Otomobilde bulunan bir teyzenin kolu çıkmıştı ve çocukların kafaları kanamıştı. Bizde hemen sağlık ekiplerini arayıp yaralıları kaldırdılar” diye konuştu