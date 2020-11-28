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Freni boşalan kamyon iş yerine girdi

Kahramanmaraş’ta park halindeyken freni boşalan hafriyat kamyonu bir iş yerine girdi.

Kahramanmaraş'ta park halindeyken freni boşalan hafriyat kamyonu bir iş yerine girdi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. 46 ACY 004 plakalı kamyon sürücüsü Yusuf A. (49) aracını park ettikten sonra evine gitti. Bir müddet sonra park halindeki kamyonun freni boşalarak karşısındaki bir iş yerine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kamyonu bulunduğu yerden çıkarttı. Kazada can kaybı yaşanmazken kamyon ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

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