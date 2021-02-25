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Freni boşalan kamyon istinat duvarına daldı

Kahramanmaraş’ta seyir halindeyken freni boşalan kamyon bir binanın istinat duvarına çarptı.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken freni boşalan kamyon bir binanın istinat duvarına çarptı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnşaatlarda kullanılan kalıp tahtalarının yüklü olduğu A.R.E. (41) yönetimindeki 46 ADM 414 plakalı kamyon, rampada seyir halindeyken freninin boşalması sonucu önce elektrik direğine ardından refüjdeki ağaçları yerinden sökerek bir binanın istinat duvarına çarparak durabildi.


Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, kamyonda maddi hasar meydana geldi.

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