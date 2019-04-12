Freni boşalan kamyon kuaföre girdi: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde freni boşalan kamyon, sürücüsüz bir şekilde yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra bayan kuaförüne daldı. Kazada, kuaförün içindeki 2 kadın ile kamyonun çarptığı park halindeki araçtaki 1 kişi yaralandı.

Ortalığı savaş alanına çeviren kaza, Kızılcaoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, asfalt çalışması için sürücüsünün park ederek indiği kamyon, aniden harekete geçti. Freni boşaldığı sanılan tonlarca ağırlıktaki asfalt yüklü olan kamyon, yokuş aşağı sürücüsüz bir şekilde ilerlemeye başladı. Yokuş aşağı indikçe hızlanan kamyon, yol kenarında bekleyen bir kamyonete çarptıktan sonra refüjü aştı. Refüjde bulunan MOBESE direğini de deviren kamyon, karşı caddeye geçti. Kamyon, çevredekilerin korku dolu bakışları eşliğinde ilerleyerek bir apartmanın altındaki bayan kuaförüne girdi. Kazada, kamyondaki sıcak asfaltın üzerlerine döküldüğü Pınar K. (37) ile Gülseren A. (38) yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Büyük bölümü yıkılan kuaförün içinde sıkışan ve sıcak asfalt nedeniyle vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldıktan sona 112 Acil Servise ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonun çarptığı kamyonette bulunan Fatih Ü.'de diğer ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Pınar K. ile Gülseren A.'nın vücutlarında yanıklar oluştuğu, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevreyi güvenlik şeridi altına aldı. İtfaiye ekipleri, kamyonun girdiği kuaförde başka yaralı olup olmadığını belirlemek için uzun süre uğraş verdi. Kazada, apartmanın 1. katında bulunan daire ile yandaki markette de büyük çaplı hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.