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Freni boşalan kamyon yan yattı

Kahramanmaraş’ta freni boşalan saman yüklü kamyon yan yattı.

Kahramanmaraş'ta freni boşalan saman yüklü kamyon yan yattı.


Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde seyreden Ahmet Suat Efe (32) yönetimindeki 18 AY 172 plakalı kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan saman yüklü kamyon yan yattı. 18 metre sürüklenen kamyon çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Ahmet Suat Efe yaralandı. Yaralı KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılırken, kısa süreli trafiğe kapanan yol temizlik çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

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