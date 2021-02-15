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Gara şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara’da şehit edilen 13 Türk vatandaşından şehit Hava Uzman Çavuş Hüseyin Sarı için Kahramanmaraş’ta cenaze töreni düzenleniyor.

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşından şehit Hava Uzman Çavuş Hüseyin Sarı için Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenleniyor.


Terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve 5 buçuk yıl sonra şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın cenazesi törenin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi.


Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılıyor.

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