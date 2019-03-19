"Garaj Günleri" ile şenlik tadında alışveriş

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, indirim fırsatlarının sunulduğu “Garaj Günleri” şenlik tadında alışveriş imkanı yaşatıyor.

AVM'nin kapalı otoparkında oluşturulan alanda ziyaretçilerini konuk eden Garaj Günleri'nde, markaların sezon ve mevsim sonu indirimlerinin yanı sıra ekstra avantajlarla cazip seçenekler bulunuyor.

Ev testili, mutfak gereçleri, çocuk, kadın ve erkek giyim, oyuncak, kitap ve daha birçok ihtiyacın uygun fiyatlarla satın alınabildiği Garaj Günleri fırsatlarını kaçırmak istemeyen Kahramanmaraşlılar, ilk günlerden itibaren ilgi gösterdiler.

Seçkin markaların katılımı ile 15 Mart'ta başlayan Garaj Günleri, 24 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.