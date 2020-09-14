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Garajdaki yangın otomobilden geriye demir yığını bıraktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, hem garaj hem de odunluk olarak kullanılan baraka yapıda çıkan yangında bir otomobil küle döndü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hem garaj hem de odunluk olarak kullanılan baraka yapıda çıkan yangında bir otomobil küle döndü.


Olay, Yunus Emre Mahallesi Atalay Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde hem odunluk hem de garaj olarak kullanılan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler, kısa sürede garajın içindeki 46 VJ 169 plakalı otomobile sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, otomobili sararken itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken otomobilden geriye ise demir yığını kaldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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