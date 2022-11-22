Gazilerden "Selçuk Bayraktar'a Devlet Övünç Madalyası verilsin" çağrısı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit-Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, Selçuk Bayraktar'ın Devlet Övünç Madalyası ile ödüllendirilmesini istedi.

Küpeli, dernek binasında gerçekleştirilen basın toplantısında İHA ve SİHA'ların terörle mücadelede önemine dikkat çekti. Küpeli, “Selçuk Bayraktar ve ekibinin yaptığı çalışmalar öncelikle ülkemizin kanayan yarası hain terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'de başlattığı ilk silahlı eylemlerine karşı bugüne kadar vurulan en büyük darbe olmuş, kardeş ülke Can Azerbaycan'ın Karabağ'da 26 yıl sonra 27 Eylül 2020'de başlattığı harekatın Ermenistan'a karşı 10 Kasım 2020'de Zaferi ile sonuçlanmasında SİHA ve İHA'ların payının ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Yine son 5 yıl içerisinde Suriye ve Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde yerini alan SİHA ve İHA'ların Mehmetçiğimizin başarısına ne kadar katkı sunduğu sözün özü olarak yurt içi ve yurt dışında ülkemizin birlik ve bütünlüğünde ortaya konulan mücadeledeki payı tartışılmazdır” dedi.

Selçuk Bayraktar'a Devlet Övünç Madalyası verilmesi gerektiğini söyleyen Küpeli, “Ülkemizin Savunma Sanayinde yaptığı başarılı çalışmaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatımıza sunduğu füze, helikopter, İHA , SİHA gibi kendi yerli savunma araçlarımızı üretmemiz, ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında gösterdiği başarılara imza atılmasında büyük pay sahibi olan Sayın Selçuk Bayraktar'a Şehit Aileleri ve Gazilerimiz adına Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı olarak Devlet Övünç Madalyası verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Azerbeycan ve Ukrayna'da Bayraktar'a nişan verilmişti.