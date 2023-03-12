İhlas Haber Ajansı

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Geçici barınma merkezlerinde yangınlara karşı önlem

Kahramanmaraş’ta geçici barınma merkezlerine yangın söndürme cihazları yerleştirilerek eğitimler verilmeye başlandı.

Kahramanmaraş'ta geçici barınma merkezlerine yangın söndürme cihazları yerleştirilerek eğitimler verilmeye başlandı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, meydana gelebilecek yangınlara müdahale için çadır ve konteyner kentlere yangın söndürme cihazı desteğinde bulunuyor. Ayrıca yangına karşı vatandaşların duyarlı olması noktasında da geçici barınma merkezlerinde eğitim seminerleri düzenlendiği bildirildi.


İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, geçici barınma merkezlerinde meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin sahada olduğu ve çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.

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