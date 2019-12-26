İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geleceğin bilim insanları aranıyor

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, tespit edilecek geleceğin bilim adamlarına Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim verileceğini söyledi.


Kahramanmaraş Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Vakfı ve TÜBİTAK iş birliğiyle 30 ilde başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyesine giriş için okullardaki öğrencilere tanıtım çalışmalarını başlattı. Atölyeye girebilmek için sınava 4, 5, 8 ve 9'uncu sınıflarda eğitim gören öğrencilerin başvuracağını söyleyen Gençlik Merkezi Müdürü Asım Demirdöğen, başvuruların 6 Ocak'ta son bulacağını 9 Şubat'ta da sınavın yapılacağını belirtti.


Sınavı kazananların 3 yıllık eğitim alacağını belirten Demirdöğen, böylelikle geleceğin mühendis ve bilim insanlarının ortaya çıkacağını kaydetti.


Kahramanmaraş'ta 10 bin başvuru beklediklerini kaydeden Demirdöğen, "Bu teknoloji atölyelerinde ülke ve memleket menfaatine yeni yeni mühendisler ve bilim insanları ortaya çıkacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.