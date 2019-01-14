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Geleceğin robot tasarımcıları yarıştı

Kahramanmaraş Eğitimde İnovasyon Derneği, Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Doğa Koleji işbirliğinde gerçekleştirilen 2019’un ilk Vex IQ Challenge Turnuvası sona erdi.

Kahramanmaraş Eğitimde İnovasyon Derneği, Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Doğa Koleji işbirliğinde gerçekleştirilen 2019'un ilk Vex IQ Challenge Turnuvası sona erdi.


Kahramanmaraş Piazza'nın ev sahipliğindeki turnuva oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Yerli ve milli teknolojinin üretimi için genç beyinlerin yetişmesine katkı sunan Vex IQ Challenge Turnuvası'nda, geleceğin robot tasarımcıları yetenekleriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.


İlk, orta ve lise düzeyindeki okullarda, okul süreçlerine bilim ve mühendislik çalışmalarını entegre etmeyi amaçlayan, "Eğitimde İnovasyon Derneği'nin" organizasyonundaki turnuva, AVM'nin Buz Pisti'nde gerçekleşti.


Yarışmacılar kadar, onları izleyenlerin de büyük heyecan yaşadığı turnuvaya, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Mersin, Adana, istanbul ve Kayseri'deki okullardan gelen öğrenciler katıldı.

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