Geleceğin yıldızlarının sınav heyecanı

Kahramanmaraş'ta geleceğin teknoloji yıldızı olmayı hedefleyen 438 öğrenci hünerlerini sergiledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan ‘Deneyap Projesi'nde yer almak isteyen öğrenciler, Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde uygulamalı sınava girdi.

Başarılı olan öğrenciler tasarım-teknoloji, robotik-kodlama, yazılım teknolojileri, nano-teknoloji ve malzeme bilimi, havacılık ve uzay teknolojileri gibi birçok konuda eğitim alacaklar.

Öğrencilerle bir araya gelen Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, başarı dileklerini ileterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu başlatılan proje kapsamında, bugün uygulama sınavına giriyorsunuz. İnşallah sizler, gelecekte ülkemizin milli teknoloji hamlesinin mimarları olacaksınız. Buna yürekten inanıyoruz” dedi.