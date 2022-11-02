Geleceğin zanaatkarları okulların pota ve tenis masasını üretiyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, meslek lisesi öğrencileri okulların basketbol potası ve tenis masasını üretiyor.

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Kılıç, ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesi çerçevesinde, Elbistan'la birlikte Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki okulların basketbol potası ve tenis masası ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Okul bünyesindeki atölyeleri, üretim merkezine dönüştürme noktasında çaba gösterdiklerini vurgulayan Kılıç, daha önceki dönemler de benzer projelerde de yer aldıklarını anımsattı.

Okulun metal ve mobilya bölümünde eğitim gören öğrencilerin, mesleki gelişimlerini en iyi şekilde sağlamak amacıyla basketbol potası ve tenis masası üretimini üstlendiklerini dile getiren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Kılıç, “Meslek liselerinin ana görevi, öğrencilerine akademik bilginin yanı sıra birçok sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmektir. Bizlere emanet edilen gençlerimizi, mezun ederek mesleklerinde gerekli beceriyi kazanmış; özgüvenleri tam ve iş beklediği tüm özelliklere sahip olmaları için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda da atölyelerimizde; döner sermaye çerçevesi ile çeşitli projeler üstleniyoruz. Bu projelerle öğrencilerimizi iş hayatı öncesinde ‘pişiriyor' ve zanaatlarının de tüm inceliklerini öğretmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede de, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle protokol imzaladık. ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesi doğrultusunda çalışmaya başladık. Elbistan dahil olmak üzere 4 ilçemizdeki okulların basketbol potası ve tenis masası imalatlarını yapıyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenleri nezaretinde ahşap ve metal üzerinde ustalıkla çalışıp bu malzemeleri hazırladılar. Bugüne kadar 32 basketbol potası ve 26 da tenis masası imalatını yapıp okullarımıza teslim ettik. Üretilen basketbol potalarının montajını da bizzat öğrencilerimiz yapıyor” dedi.

Kılıç, “Bu projeler, mesleki olarak gençlerimizi iş hayatına hazırladığı gibi onlar açısından bir de gelir kaynağı. Gençlerimiz, emek ve alın teri döktükleri bu projelerde ücret alarak ekonomik yönden de kendilerine katkı sağlıyorlar. Mesleki eğitimin gereği ve misyonu doğrultusunda yeni projelerde yer almaya hazırız. Bu projelerde emek harcayan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ellerine sağlık” şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise, bu tür projelerin, mesleki açıdan kendilerini geliştirmeyi sağladığını söylediler.

Ürettikleri her bir malzemenin, mesleklerinde profesyonelleşmenin adımı olduğuna değinen öğrenciler, “Üreterek öğreniyoruz. Ayrıca maddi yönden de bizlere getirisi var. Okuldan mezun olduktan sonra da mesleğimizi sahada yapmamıza büyük katkı sağlıyor. Bu projelerde yer almaktan mutluyuz” ifadelerini kullandılar.