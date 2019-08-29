Genç çift, düğünde pasta yerine Maraş dondurması kesti

Kahramanmaraş'ta dünya evine giren Harun Reşit-Eda Özpınar çifti, düğünde pasta yerine Maraş dondurması kesti. Baltayla kesilen 200 kilogramlık dondurma misafirlere dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan damat Harun Reşit Özpınar ile gelin Eda Özpınar'ın nikah merasimi kentteki bir düğün salonunda gerçekleşti. Düğün gecesinde Alpedo-Kervan firması tarafından düğün salonuna getirilen 200 kilogramlık Maraş dondurması gelin ve damat tarafından balta ile kesildi. Birbirlerine dondurma ikram eden çift pasta yerine dondurma keserek geceye renk kattı. Maraş dondurması daha sonra konuklara ikram edildi.

Damat Harun Reşit Özpınar, “Alpedo-Kervan pastaneleri bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadı” dedi.

Gelin Eda Özpınar ise, “Düğünümüze teşrif edip gelenlere ve dondurma organizasyonunda yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş'ın dondurmayla bütünleştiğini söyleyen Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, çifte ‘ömür boyu mutluluklar' diledi. Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş dondurmayla bütünleşmiş bir şehrimizdir. Bu düğünümüzde de biz kardeşlerimize bir jest yapalım dedik ve dondurma kestirmek istedik. Kahramanmaraş'ta da bu tarz organizasyonların olması gerekiyor ve iki kardeşimize de hayırlı olsun dileğinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.