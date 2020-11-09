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Genç kız sokakta ölü bulundu

Kahramanmaraş’ta bir genç kız sokakta ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ta bir genç kız sokakta ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde meydana geldi. Sokakta yerde yatan genç bir kızı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede genç kızın 21 yaşındaki Gamze Orçan olduğu belirledi.


Genç kızın kesin ölüm nedeni yapılan inceleme sonunda ortaya çıkacak.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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