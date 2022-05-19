Gençler 19 Mayıs'ı kutladı

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Heyecan Park'ta gençlik buluşması düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik organize eden Dulkadiroğlu Belediyesi, Heyecan Park'ta gençleri ağırladı. Gönüllerince vakit geçiren gençler, kendileri için kurulan stantları gezdi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlere borçlarının olduğunu belirterek, “Yaklaşık 2 yıllık bir pandemi sürecinden sonra gençlerimizle birlikte biz de kendimizi artık bağa, bahçeye, ormana, parklarımıza attık. Bugün de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Dulkadiroğlu Belediyesi olarak gençlerimizle birlikteyiz. Gençlerimizin yoğun ilgisinden dolayı ne denli doğru bir iş yaptığımızın farkına vardık. Bizim gençlere karşı sorumluluklarımız var. Onlara karşı borçlarımız var. Ve bu borcumuzu yerine getirmek için bu tür tesisleri yapıyoruz. Bu Heyecan Parkımızdan tüm heyecan aktivitelerinden gençlerimizi faydalanmaya çağırıyorum. Bu 50 dönümlük Heyecan Parkımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz” dedi.