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Gençler şehitler için bayrak dağıttı

Kahramanmaraş’ta, Suriye’nin İdlib kentindeki hava saldırısında şehit düşen 33 Mehmetçik için esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta, Suriye'nin İdlib kentindeki hava saldırısında şehit düşen 33 Mehmetçik için esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.


Gönüllü bir grup genç, esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtarak, sokakları ve iş yerleri bayraklarla süslediler.


Esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtan gönüllü gençlerden Hacı Furkan Sak, “İdlib'de yaşanan olaydan dolayı şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüz ama gün birlik ve beraberlik olma günüdür. Bugün esnafımıza ve vatandaşlarımıza bayrak dağıttık. Biz millet olarak hiçbir zaman yıkılmayacağız. Allah her zaman yardımcımız olsun” dedi.


"Her zaman kahraman ordumuzun yanındayız" diyen esnaf Haydar Demir ise, “Türk Bayrağımızı iş yerlerimize astık ve millet olarak tek temennimiz bu acıların tekrar yaşanmamasıdır. Bu vatanın birer evlatları olarak tek yürek olup, kanımızla, canımızla, milletimizin yanında, üzerimize düşen her türlü vazifeye yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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