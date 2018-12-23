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Gençlerden kedileri ısıtacak çalışma

Kahramanmaraş’ta bir grup genç tarafından başlatılan projede kentteki park ve bahçelere kedi evleri bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta bir grup genç tarafından başlatılan projede kentteki park ve bahçelere kedi evleri bırakıldı.


Kahramanmaraş'ta Şefkat Elçileri Topluluğu, Ultra Aslan Topluluğu ve Bir Nefes Bir Ses Derneği tarafından organize edilen etkinlikte hazırlanan 100 adet kedi evi park ve bahçelere bırakıldı. Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, kedi evleri sayısının artacağı öğrenildi.


Soğuk günlerde kedilerin üşümemesi ve aç kalmaması için kedi evi projesi yaptıklarını söyleyen Ahmet Bilgiç, “Bir dernek, 2 topluluk olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında farklılık oluşturma adına, sokak hayvanlarının soğuk günlerde soğuktan korunmaları için kedi evleri hazırladık. Bunları mamalarıyla birlikte park ve bahçelere bırakacağız. Bugün kedi evlerimizi parklarımıza bırakıyoruz ve bunun yanı sıra mamalarını da bırakıyoruz. Düzenli olarak haftada bir kere mamaları değiştireceğiz. İlk etapta 100 adet kedi evi bıraktık ve ardından bu çalışma devam edecek. Şefkat Elçileri Topluluğu, Bir Nefes Bir Ses Derneği ve Ultra Aslan olarak buradayız. Hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz” dedi.

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