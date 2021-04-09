Kahramanmaraş'ta Onikişubat Müftülüğü Gençlik Merkezi açıldı.

Onikişubat Müftülüğü Gençlik Merkezi açılışında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Müftülüğümüz çatısı altındaki bu yapılarla gençlerimizin sosyalleşebileceği alanlar oluşturuluyor ve ibadethanelerimizin fonksiyonu artıyor. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Cami yapımında özellikle müftülük ile koordineli bir biçimde hem yapılacak yer, hem de fonksiyonlarının artırılması noktasında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Güngör, "Bu tip yapıların canlılığını ve hareketliliğini aynı zamanda mimarisinde bulunan işlevsellikle artırmalıyız. Özellikle hemşehrilerimiz de ibadethane yapılarına sahip çıkmalı, vaktini orada geçirebilmeli ve canlı tutmalı. Bu vesileyle ben İl Müftülüğümüz bünyesindeki gençlik merkezlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Onikişubat Müftlüğü Gençlik Merkezi'mizin oluşmasında öncülük eden hayır sahiplerimiz ve maddi manevi destek veren tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize, mahallelimize, gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.