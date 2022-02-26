İhlas Haber Ajansı

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Gençlik Merkezi, sosyal aktivite ve kültüre katkı sağlamaya devam ediyor

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, İngilizce, Coğrafya, Tarih, Müzik ve Resim kurslarıyla gençlerin eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor.


Dulkadiroğlu Belediyesi'nin bölgeye kazandırdığı gençlik merkezi projesi olan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, sosyal aktivitelerine ve kültürüne katkı sağlamaya devam ediyor.


Kahramanmaraşlı gençleri kurslara katılmaya davet eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Sizlerin geleceği adına inşa ettiğimiz bu gençlik merkezinin içeriğini sizlerin talepleri doğrultusunda doldurduk. Şuanda ortaya koyulan tüm kurslar sizlerin geleceğine katkı sağlamak ve eğitimdeki başarılarınızı arttırmak içindir. Şuanda aktif olarak kayıtları devam eden bu kurslara katılmanızı tavsiye ederim. Gençlik Merkezimizin anahtarı sizlerdedir. Sizler istediğiniz sürece Gençlik Merkezimiz her konuda hizmetinizde olacaktır” dedi.

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