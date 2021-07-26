Germanicia'nın yeni kazı alanında hazırlıklar sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Germanicia Antik Kenti'nin yeni kazı alanında çalışmalarını sürdürüyor. Sit alanı ilan edilen 2 bin yıllık antik kentin, bin 200 metrekarelik yeni kazı alanındaki kontrollü yıkımlarla zemin kazıya uygun hale getiriliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihini gün yüzüne çıkaracak projede çalışmalarını sürdürüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Valilik ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile imzalanan protokol çerçevesinde Germanicia Antik Kenti'nin yeni kazı alanında başlatılan hazırlıklar devam ediyor. Toplamda yaklaşık bin 200 metrekare alan üzerinde yer alan yenialan üzerindeki yapılar kontrollü şekilde yıkılarak, zemin kazıya uygun hale getiriliyor. Bölgede bulunan mozaiklerin hasar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı çalışmalarda, yıkım ardından arkeolojik kazılar da başlatılmış olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından daha önce yürütülen kazı çalışmalarıyla 5 ayrı alanda 3 bin 950 metrekare alandaki 19 parsel üzerinde Geç Roma-Erken Bizans dönemine tarihlendirilen birçok mozaik tabakası ortaya çıkarılmıştı. Yapılan çalışmalarla yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip antik kentin yer altındaki diğer mozaiklerinin de kültür envanterine dâhil edilmesi planlanıyor.