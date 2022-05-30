Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kursta Germenicia mozaikleri halılara işleniyor.

Dulkadiroğlu Konağı'nda düzenlenen halı dokuma kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kursta, tarihi ve kültürel motifler ilmek ilmek halılara işleniyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu tür kurs faaliyetlerini önemsediklerini belirterek, “Kahramanmaraşımıza kazandırdığımız tarihi konaklarımızdan olan Dulkadiroğlu Konağı, içerisinde çeşitli kurs ve aktivitelerle şehrimize hizmet ediyor. Özellikle halı kursu çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Dulkadiroğlu'nun motifleri, Germenicia mozaikleri turizm amaçlı halılara işleniyor. Kursiyerlerimizin bu noktadaki başarıları bizleri son derece mutlu ediyor. Ben tüm kursiyerlerimizin başarılarının devamını diliyorum” dedi.