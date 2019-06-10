İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GESKON'dan Hayrettin Güngör'e ziyaret

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, 31 Martta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Güngör’ü makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, 31 Martta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Güngör'ü makamında ziyaret etti.


Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü de makamında ziyaret etti.


Başkan Cevahiroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı da Hayrettin Güngör'ü tebrik etti. Başkan Güngör'ün Ankara'da bürokratlık yaptığı dönemlerde Kahramanmaraş'a yapmış olduğu hizmetlerine değinen Başkan Cevahiroğlu, “İnanıyorum ki Kahramanmaraş halkına, gençlik hizmetlerine ve sportif faaliyetlere büyük katkılar sağlayacağınıza olan inancımız tamdır” dedi.


Başkan Güngör de, Cevahiroğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.


Başkan Cevahiroğlu'na ziyarette GESKON Kahramanmaraş İl Başkanı Serkan Gök ve il yönetim kurulu üyeleri ile ilçe başkanları da eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.