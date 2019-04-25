Gezgin Anneler Kahramanmaraşlı kadınlarla buluştu

Her ay farklı şehirdeki annelerle buluşmak ve 1 yıl içinde binlerce anneye dokunmak için yola çıkan Gezgin Annelerin Kahramanmaraş durağına Piazza AVM, ev sahipliği yaptı. Anneler ve anne adaylarının yanı sıra anneanne ve babaannelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ünlü bloggerlar sordu, uzmanlar yanıtladı. Katılımcıların merak ettiği tüm soruların cevap bulduğu buluşmada, Kahramanmaraşlılar hem bilgilendi, hem de hoşça vakit geçirdi.

Parents Türkiye Dergisi tarafından, anneleri blogger anneler ve markalarla buluşturup tanıştırmak amacıyla hayata geçirdiği Gezgin Anneler Projesi kapsamındaki Kahramanmaraş buluşmasına katılan ünlü anneler, çocuklarını büyütürken yaşadıkları deneyimleri de katılımcılarla paylaştılar.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte ünlü anneler, anne-bebek bakımı ve çocuk gelişimi üzerine tavsiyelerde bulunup, katılımcıların sorularını yanıtladı.