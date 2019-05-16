Kahramanmaraş'ta evlerden yapılan hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla yapılan uygulamada, gezici hırsızlık şebekesi çökertildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen ikametten hırsızlık olaylarını aydınlatmak ve önlemek amacıyla Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında, çevre illerden gelen dilenci ve bohçası görünümlü kadınlar üzerinde uygulama yapıldı.

''Son hırsızlık olayında yakayı ele verdiler''

Uygulamada resmi ekipler ilçe giriş ve çıkışlarını alırken, sivil ekiplerde kamufle olarak ilçe merkezindeki apartmanların yoğun olduğu bölgelerde takip yaparak bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışma neticesinde hırsızlık amacıyla Kayseri'den Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine geldiği öğrenilen S.Y. (26) K.Y. (24) ve Y.T. (17) yaptıkları son hırsızlık olayında, kamera görüntüleriyle birlikte Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

''Suç dosyaları kabarık''

Özellikle evden hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı olan şüpheli kadınların üzerinde, ikametlerden hırsızlık yapmakta kullandıkları kapı açmaya yarayan özel plastik aparat yakalandığı öğrenildi. Yakalanan kadınlardan, 29 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olan ve 12 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan 26 yaşındaki S.Y., 21 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olan 24 yaşındaki K.Y., hırsızlıktan kaydı olan 17 yaşındaki Y.T. Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

"Kapıları çekip gitmeyin kilitleyin"

Hırsızlık şebekelerine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gezici hırsızlık şebekelerine yönelik önleyici, caydırıcı ve engelleyici uygulamalara devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlara uyarılarda bulunan emniyet yetkilileri, bohçacı ve dilenci görünümlü şüpheli kadınların hırsızlık amaçlı eve girememesi için kapıların anahtar ile kilitlenmesinin gerektiğinin altını çizdi. Kapıların sadece çekilerek kilitlenmeden bırakılması halinde basit yöntemlerle kolayca açılabileceğini aktaran yetkililer, kapı ara boşluğundan kartı araya geçirerek, kapı dilini düşürüp birkaç saniyede hırsızların içeriye girdiklerini, en iyi yöntemin komşuya bile gidilse kapının kilitlenmesi olduğu ifade edildi.