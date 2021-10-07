İhlas Haber Ajansı

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Gezici Kütüphane öğrencilerle buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gezici Kütüphane kent merkezine en uzak mahallelerdeki öğrencilerle buluştu.


Kısa bir aradan sonra yeniden faaliyetini sürdüren “Gezici Kütüphane” bu defa kent merkezine en uzak okullardan birini ziyaret etti. Onikişubat ilçesine bağlı Sarıgüzel Mahallesi'nde bulunan Kuzdere İlköğretim Okuluna gerçekleşen ziyarette, minikler doyasıya kitap okudu, oyun oynadı.


Şehir merkezine yaklaşık 2 saat uzaklıktaki köy okulunda, masal saati, okuma saati, soru cevap, geleneksel oyunlar ve kitap hediyeleri etkinlikleri düzenlendi.

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