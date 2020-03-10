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Gezmek için otomobil çalmışlar

Kahramanmaraş’ta park halindeki otomobili düz kontak yaparak çalan 4 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobili düz kontak yaparak çalan 4 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 46 AL 079 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişilerce düz kontak yapılarak çalındı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırmada çalınan otomobil bir petrol istasyonu arkasında terk edilmiş halde bulundu.


Olaya karıştığı tespit edilen H.İ.K. (20), E.A. (21), O.Y. (21) ve R.E. (22) bir parkta gözaltına alındı.


Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin park halindeki aracı gezmek amacıyla çaldıklarını söyledikleri öğrenildi.

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