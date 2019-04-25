Gıda Mühendisliği 10. Öğrenci Kongresi başladı

26 üye derneği ile Türkiye gıda ve içecek sanayinin en büyük temsilcisi konumundaki Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu, 10. Gıda Mühendisleri Öğrenci Kongresi'ni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) gerçekleştiriyor.

Kongrenin açılışında konuşan TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, sektör olarak hedeflerinin geleceğin mühendislerine hayata dair sınavların ipuçlarını vermek olduğunu ifade ederek, "Birçok önemli konuda alanında uzman davetli konuşmacılar ile mühendis adayları bir araya gelecek. İstiyoruz ki, kamuoyu doğru kişinin gıda mühendisi olduğunu bilsin. Burada 2 gün sürecek kongrede hayat üniversitesinin soruları yanıt bulacak. Gelen konuklarımız paylaşımlarda bulunacak" dedi.

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik'e bakır işlemeli tabak hediye etti.

Ardından oturumda, Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, 'Maraş'tan dünyaya' adlı sunum yaptı.

İki gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda, TGDF Ticaret ve Rekabet Komisyonu Başkanı Av. Tülay Aktan, gıda hukuku bakımından gıda mühendisliğinin sorumluluğunu anlatacak. TGDF Lojistik Komisyonu Başkanı Uygar Uşar, tarladan sofraya gıdayı taşımanın inceliklerine değinecek. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, küresel ölçekte gıda ve tarım alanında yaşanan gelişmeleri paylaşacak. Dijital medya uzmanı Gamze Nurluoğlu, kongrede genç gıda mühendislerinin kariyer planlaması ve bu konuda sosyal medyanın işlevini anlatacak. Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Genel Sekreteri Nebahat Çakar, küresel pazarlardaki gelişmelere değinecek.

27 Nisan'da kongre katılımcıları için düzenlenen teknik gezi kapsamında Kervanhan dondurmalarının tesisleri gezilecek.

Kongre programı, Başkonuş Yaylası gezisi ile sona erecek.