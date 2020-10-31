İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göçük altında kalan baba oğul hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Kurucuova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendilerine ait olan arazide su kuyusunda çalışmasında yapan Baba Mikail Bayır (50), Cuma Bayır (25), çalıştıkların alanda toprak kayması olması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir itfaiye ile AFAD ekipleri yaptıkları çalışma ile göçük altında kalan baba ve oğlunun cansız bedenini çıkardı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.