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Göksun ilçesi doğal güzelliğiyle ilgi görüyor

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi doğal alanlar ve manzarasıyla vatandaşları kendine hayran bırakıyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi doğal alanlar ve manzarasıyla vatandaşları kendine hayran bırakıyor.


Göksun ilçesi büyükşehir stresinden kaçmak isteyenler için yeşillikleri, oksijeni ve eşsiz manzarasıyla ilgi odağı oluyor. Doğanın insana sunduğu her türlü güzelliğe sahip, rengarenk çiçeklerin bulunduğu doğal alanlar ziyaretçi akınına uğruyor.


Göksun ilçesi yaz-kış farklı bir güzelliğe bürünürken, fotoğrafçıların ise uğrak mekanı haline geldi. Farklı mekanlardan farklı kareler elde ettiklerini söyleyen fotoğrafçılar ise, mutlaka Göksun ilçesine gelip bu güzellikleri görmeleri gerektiğini söyledi.

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