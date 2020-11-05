İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göksun'a Millet Konağı yapılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Göksun Millet Konağı yükselmeye devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde millet konağı yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapımı devam eden Göksun Millet Konağı iki katlı ve bin 285 metrekare alana sahip olacak.


Millet Konağı inşaatının karşısında kalan yapılar da yıkılarak konak önüne meydan kazandırıldı. Meydanda ise çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlanacak.


Her kesime hizmet edebilmek adına yetişkinler lokali, çok amaçlı salon, hanımlar lokali, kütüphane, etüt salonu, meslek edindirme merkezi, özel çalışma salonu, kafeterya, mutfak ve bebek bakım odası ile diğer alanlardan oluşacak Göksun Millet Konağı, çok amaçlı olarak hizmet verecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.