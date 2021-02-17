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Göksun'da kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Göksun ilçesinin kırsal mahallelerinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Göksun ilçesinin kırsal mahallelerinde kartpostallık görüntüler oluştu.


İlçeye bağlı Ericek Müdürler'de dün gece itibariyle başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı. Bölgede kar yağışıyla birlikte ağaçlar ve dağların beyaz örtüsü adeta kendine hayran bıraktı.


İlçede eğitime bir gün ara verilirken, bölge halkı ise kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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