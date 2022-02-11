Göksun'da tek katlı evler karla kaplandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaşınca, tek katlı evler ve ahırlar karla kaplandı.

İlçedeki yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı 2 metreye ulaşınca, evler ve ahırlar kara gömüldü.

Kar yağışının hayatlarını zorlaştırdığını söyleyen Mehmet Gören, "Göksun ilçesinde bulunan tek katlı evler ve ahırlar kara gömülmüş durumda. Evlerin ve ahırların üzerindeki karları vatandaşlar temizliyor. Yoğun kar yağışının ardından kış burada zor şartlar altında geçiyor" dedi.