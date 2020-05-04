Gönüllülerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Kahramanmaraş'ta gönüllüler ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Korona virüs salgınından dolayı Kahramanmaraş Göksun ilçesi, Büyükkızılcık Mahallesinde 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi aileler için harekete geçen gönüllüler, yardım kolilerini ailelere teslim ettiler. Bu süreçte daima ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacaklarını söyleyen Aslan Şişik, "Korona virüs salgınından dolayı dışarı çıkamayan ve bu süreçte yalnız olmadıklarını göstermek adına elimizden geldiğince ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi tespit edip erzak kolilerini hazırlıyor ve gönüllü arkadaşlarla birlikte ailelerimizin kapılarını çalıp tek tek kolileri teslim ediyoruz. Bizler her zaman yanlarında olmaya ve her ne ihtiyaçları varsa karşılamaya hazırız. Bu süreçte bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederiz'' dedi.