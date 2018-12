Göreve yeni başlayan 7 korucu için yemin töreni düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı mahallelerde görev yapacak 7 güvenlik korucusu için, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.

Törene, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Feryat Sorkut, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Koordinatörü Ali Mazhar Türk, İlçe Emniyet Müdürlüğünü temsilen Komiser Yardımcısı Mustafa Demir, Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırtına, güvenlik korucuları ve güvenlik korucularının aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, ilk olarak göreve yeni başlayan 7 güvenlik korucusuna yemin ettirildi. Yeminin ardından göreve başlayan güvenlik korucuları adına bir konuşma yapan Şeyh Hamit Ötegen, teröre karşı kanlarının son damlasına kadar seve seve mücadele edeceklerinin sözünü verdi.

Ötegen'in konuşmasının ardından kürsüye Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırtına davet edildi.

Korucuların her göreve her zaman hazır olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Fırtına, şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığı'nın son alımlarıyla, Kahramanmaraş'ımızda ve 26 ilimizde korucu sayımız artırılarak, güvenlik güçlerimizin gücüne daha da güç katılmaktadır. Bu alımlar zaman zaman devam etmektedir. Tamamen gençleştirilmiş korucu camiamız, terörle mücadelede ve verilen her türlü vazifede daha etkin olmaktadır. Başta ilçemiz sınırları olmak üzere, Kahramanmaraş Valiliği emrinde, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, PKK terör örgütü başta olmak üzere olası tüm hainlerle, etkin bir mücadele etmek için, gerektiği hallerde Afrin'de de olduğu gibi, askerimizin yanında ve emrinde her türlü vazifeye her daim hazır olacağız.”

Başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın eylem yapamaz hale getirdiğini kaydeden Fırtına, “Son yıllarda siyasi iradenin kararlılığı, asker, korucu ve polis teşkilatımızın birlikte uyum içerisinde azmi ve kararlılığı ile yerli ve milli silahlarımızla Afrin de dahil, yurt içerisinde tüm terör örgütlerinin inlerine girilmiştir. Böylelikle terör örgütü PKK'nın ülkemizde eylem yapma gücü bitirilmiştir. Kış yuvalanmalarına imkan vermediğimiz her an enselerinde olduğumuz terör örgütü PKK, bahar-yaz aylarında tamamen etkisiz hale getirilerek bitirilecektir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun. Gerektiği hallerde her zaman vatanımız uğruna hepimiz şehit olmak için hazırız. Görevinizde başarılar diliyorum” cümleleri ile konuşmasını tamamladı.

Törende son olarak bir konuşma yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise güvenlik korucularının özellikle terörle mücadele asli güvenlik unsuru olduğuna dikkati çekti.

Kaymakam Demir, “Terörle mücadelede, yurt savunmasında; saha bilgisi ile vatan ve millet sevgisi ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Emniyet Teşkilatımızın en büyük yardımcısı ve asli güvenlik unsurlarımızdan olan kahraman güvenlik korucularımıza 7 yiğit arkadaşımızı daha kazandırmanın mutluluk ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu vesile ile yaklaşık 40 yıldır bu topraklarda yaşanan hak ile batılın mücadelesinde hakkın yanından ayrılmayan tüm güvenlik korucularımıza teşekkür ediyorum. Bu uğurda şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler, görevi başındaki yiğitlerimize de hayırlı mesailer diliyorum. Bizzat alımını gerçekleştirdiğimiz 7 kardeşimizin ve görevine devam eden tüm güvenlik korucularımızın vatanımıza ve milletimize hizmet noktasında ellerinden geleni yaptıklarına ve yapacaklarına güvenimiz tamdır. Sizlere yeni görevlerinizde başarılar diliyorum. Allah; birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı.

Tören, yemin eden güvenlik korucularına silahlarının teslim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.