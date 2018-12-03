Görme engelli Büşra üç günde Kur'an okumayı öğrendi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Kız İmam Hatip Lisesinde eğitim Gören Büşra Sultan Karakaya, Braille alfabesiyle üç günde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Afşin Kız İmam Hatip Lisesi 9. sınıfta eğitim gören görme engelli Büşra Sultan Karakaya öğretmenlerinin gayretiyle kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Görme engellilerin kendilerini geri plana çekmemeleri gerektiğini söyleyen 9. sınıf öğrencisi Büşra Sultan Karakaya, “Bu okula ilk geldiğimde kabartma Kur'an-ı Kerim bilmiyordum. Sağ olsun meslek dersleri öğretmenim Rahime Ertuğrul hocam dersime girdi ve çok yardımcı oldu. Kısa sürede bana Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğretti. Bazı engelli arkadaşlarımız ben engelliyim diyerek kendilerini geri plana çekiyorlar. Bu şekilde yapmamalarını rica ediyorum. Her zaman ön planda olsunlar. Engelliyim diyerek geri plana çekildiklerinde kendilerini hayattan dışlanmış şekle sokuyorlar. Bu şekilde yapmasınlar. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek zor diye ön yargıda bulunmasınlar. Aslında çok kolay. Bunu yapmaya niyet ettiğinde biraz da gayretle öğrenemeyeceğin hiçbir şey yoktur” dedi.

Afşin Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Doğan ise Büşra Sultan Karakaya'nın Kahramanmaraş'ta ilk defa Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen biri olduğunu belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığının hediye ettiği Braille alfabesi Kur'an-ı Kerim'i görme engelli öğrencimiz Büşra Sultan Karakaya üç günde okumayı öğrendi. Sevginin ve gayretin hiçbir engel tanımadığına bu şekilde tanık olduk" diye konuştu.

Meslek dersleri öğretmeni Rahime Ertuğrul ise, “Sınıfta görme engelli birinin olduğunu duyduğumda derse girerken biraz endişeli geldim. Öğrencinin zeki ve başarılı olduğunu gördüğümde Braille alfabesinin ne olduğuna dair internetten biraz araştırma yaptım. Tek bir fotokopi çıktısıyla öğrencimize Braille alfabesiyle Arap alfabesini öğrettim. Üç gün gibi kısa sürede öğrendi. Öğrencimize Diyanet İşleri Başkanlığından Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Hacimli bir kitap olduğu için kısım kısım öğrencimize veriyoruz” dedi.