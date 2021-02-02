Görme engelli gence akıl almaz dolandırıcılık

Kahramanmaraş'ta görme engelli üniversiteli genç, internetten 21 bin 500 liraya satmak için anlaştığı kişiye özel bilgisayarını kaptırdı.

Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Burak Can Kabaardıç, daha iyi bir bilgisayar almak için internetten görme engelliler için tasarlanmış özel bilgisayarı 22 bin 500 liradan satışa çıkardı. Kendisini, İstanbul'dan bir kişinin aradığını ve bilgisayarını satın almak istediğini söyleyen Kabaardıç, 21 bin 500 liraya anlaştıklarını belirtti. Bilgisayarı İstanbul'daki yakınına göndereceğini onlardan teslim alıp parasını ödemesi konusunda alıcıyla anlaştıklarını anlatan Kabaardıç, "Bilgisayarı satacağım kişiye, ‘ürünü İstanbul'daki tanıdığıma gönderdim, kendisinden teslim alacaksınız' dedim. Bu vatandaş kargonun geldiği gün, kargo şubesine gidiyor ve bilgisayarı teslim alıp çıkıyor. Teslim alırken, İstanbul'daki tanıdığımı arayıp, ‘Cumartesi günü sizin evinize geldik ancak evinizde bulamadık. Şu anda kargo dağıtıma çıkacak ama telefonunuza gelen kodu söylemeniz gerekiyor' diyor ve tanıdığım da hiç fark etmiyor. Kodu paylaşıyor bu vatandaş kargo şirketindeki çalışana söylüyor ve çalışan adamın kimliğini adını soyadını almadan, tutanak dahi tutmadan kargoyu teslim ediyor. Bu olay sonrası güvenlik kameraları falan da var zaten. Ben adli bütün başvurularımı yaptım yalnız süreç çok yavaş işliyor. Yetkililerin olayı hızlandırması ve el atmasını istiyorum. Çok mağdur bir durumdayım bilgisayarım olmadığı için uzaktan eğitim ve yapmam gereken ödevlerim var. Ve kargo şirketinin yaptığı sorumsuzluğun cezasını da görmesini istiyorum. Çünkü bir kod ile kargo teslim edilemez” dedi.

Dolandırıcılık olayı İstanbul'daki kargo şubesinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, elinde poşetle şubeye giren kapüşonlu kişi, yaptığı telefon görüşmelerinin ardından şubeye gelen bilgisayarı alıp ayrılıyor.