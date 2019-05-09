Görme engelli öğrencilerin TÜBİTAK sergisi

Kahramanmaraş'ta Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı 2019 projeleri sergilendi.

Onikişubat İlçesi Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, açtıkları TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı 2019 Projelerini okul bahçesinde sergilediler. Öğrenciler tarafından hazırlanan, “Dünya Parmaklarımın Ucunda, Çatılara Güneş Panelleri, Duygusal Bilgisayar Olur mu, Çocuklar Sokakta, Sevgiyle Büyüyorum, Atık Yağları Toplama, İkinci Bir Şans Vermek Lazım ve Yüzde Yüz Türkçe” isimli projeler katılımcıların beğenisini topladı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı 2019 Projeleri Sergisine İl Millî Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Etkinlikle ilgili konuşan Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, “TÜBİTAK projelerimizin açılışına devam ediyoruz, bugün özgün bir proje çalışması olan Ertuğrul Gazi Görme Engelliler öğrencilerimizin hazırlamış olduğu, birbirinden güzel projelerin açılışını yaptık. Gerçekten çocuklarımız bedenlerde görme engelli olabilirler olabilir ama zihin gözleri, gönül gözleri açık olduğundan beden gözlerinden çok daha etkili bir şekilde projeler yapabileceklerini bize gösterdiler. Çocuklarımızın bu güzel çalışmalarını hazırlayan çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve onları yetiştiren, onların eğitimlerini ihmal etmeyip de okula getiren, takip eden velilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

Çocukların harika ürünler ortaya çıkardığını ifade eden Yılmaz, ''Ben çocuklarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca tabi biraz önce çocuklarımız birde kupa takdim ettik, Görme Engelliler okullar arası Goalball turnuvasında derece yapmışlar Türkiye birincisi olmuşlar, tebrik ediyoruz. Türkiye şampiyonu olarak Maraş'ımızın adını bütün Türkiye ye duyurdular bundan dolayı da beden eğitimi öğretmenimize okul yöneticilerimize ve tabii ki sporcularımızı yürükten tebrik ediyor, alkışlıyoruz'' diye konuştu.