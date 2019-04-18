Gülefer Yazıcıoğlu: "10 yıldır gidiyoruz geliyoruz bir arpa boyu yol kat edemiyoruz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin, hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan, dönemin İstihbarat Şube Müdürü eski emniyet amiri Dursun Özmen'in yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, merhum Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, partililer ve diğer ilgililer katıldı. 19 Eylül'e ertelenen duruşması çıkışı davayla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülefer Yazıcıoğlu, davanın ana dosya halinde birleştirilmesini istediklerini söyledi. Dosyaların ayrı ayrı olmasından yakınan Yazıcıoğlu, “Biliyorsunuz ana dosyamız kapalı ve biran önce dosyaların birleştirilmesi ve ana dosyanın açılmasını bekliyoruz. Onun dışında sürekli git gel bir netice elde edebilmiş değiliz. Temennimiz ana dosyanın bir an önce açılıp suçlular da layıkıyla cezalandırılır. Ben sonuca bakarım, sonuca endeksli konuşurum ve bakacağız göreceğiz. Mahkememiz Eylül ayına ertelendi ve inşallah o zamana kadar ana dosya açılır ve tek bir dosya üzerinde takibe devam ederiz. Biz dosyanın birleştirilmesini savunuyoruz. Deve duruyor ama kulağını bize gösterip orada bizi oyalıyorlar. İnşallah komple dosya açılır da hep birlikte ne olacağını görürüz. Çünkü bunun adını biz koyamıyoruz, hukukun koyması lazım. Hukuk bize bir an önce adaletimizi teslim etmesi lazım.” dedi.

Diğer yandan, helikopterdeki GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili dava ise Göksun'da devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Heyeti üyesi Kerem Mumcuoğlu, o dönem hem savcılıkta hem de basında her şeyin kaza kırım heyeti üzerinden yürütüldüğünü söyledi.

BBP'nin avukatı Kemal Yavuz ise, enkaz üzerinde keşif yapılmasını talep ederek, "Biz olayın organize şekilde idare edildiğini, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırım heyeti üyeleri ile askeri helikopterin kaza kırımına giden sanıkların aynı el tarafından yönlendirildiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Göksun'daki dava ise Ağustos ayına ertelendi.